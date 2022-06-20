بلومبرغ: تغطية الطرح العام لشركة "الآمار" خلال ساعات

تلقى الطرح العام الأولي لمشغل سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا في الشرق الأوسط، طلبات شراء تغطي جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات من فتح باب الاكتتاب، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، التي لم ترغب في الكشف عن هويتها، إن دفتر طلبات الآمار، تمت تغطيته بالكامل. وتسعى شركة الأسهم الخاصة كارلايل غروب لجمع ما يصل إلى 325 مليون دولار من إدراج شركة الوجبات السريعة في السوق السعودية.

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ولا تزال شهية المستثمرين للإدراجات المحلية قوية، على الرغم من تلاشي الانتعاش في الأسهم بالشرق الأوسط خلال الشهر الماضي مع مخاوف من حدوث ركود في الأسواق العالمية. إذ تراجعت الأسهم السعودية لفترة وجيزة عن مكاسب هذا العام يوم الاثنين، لتتداول عند مستوى أقل بنحو 18% عن أعلى مستوى لمؤشر السوق في مايو الماضي، قبل أن تنتعش مرة أخرى مع تدخل صائدي الصفقات.

وحددت الآمار للأغذية النطاق السعري للاكتتاب العام عند 103 ريالات إلى 115 ريالا للسهم، مما يشير إلى قيمة سوقية تصل إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار). وافتتحت الاكتتاب العام اليوم الاثنين للمستثمرين من المؤسسات.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة نحو 10.634 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى نحو 9.57 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

يذكر أن الآمار تمتلك حق الامتياز التجاريّ للعلامة التجاريّة "دومينوز بيتزا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بالإضافة إلى امتلاكها حق الامتياز للعلامة التجاريّة "دنكن" لمنطقة شمال إفريقيا.