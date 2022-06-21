بورصات أوروبا تواصل انتعاشها مدعومة بأسهم السلع
مكاسب لـ"ستوكس 600" الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي
واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب أسهم شركات الكيماويات والتعدين والنفط مع ظهور مشترين بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من الركود.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل تراجعا إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".
وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع التعدين 1.6%، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021 في الجلسة السابقة. كما صعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط والغاز 1.2%، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 1%.
صعد سهم إيرباص الفرنسية لصناعة الطائرات 2%، بعد أن قالت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران إنها ستشتري 56 طائرة إيرباص إيه320.
وهبط سهم سلسلة متاجر أوكادو البريطانية 4.5%، بعد أن قالت الشركة إنها ستعزز سيولتها بأكثر من مليار دولار لدعم نموها.
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