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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل حذر

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بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل حذر

آمال بنهاية مسلسل التراجع الذي حدث في الأيام الماضية

الكويت - رويترز

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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، لتنعش الآمال بوضع حد لمسلسل التراجع الذي حدث في الأيام الماضية.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 1.27%، والسوق الرئيسي 50 بنسبة 1.13%، والسوق الرئيسي 0.5%، ومؤشر السوق العام 1.1%.

وصعدت الأسهم القيادية، وخاصة أسهم البنوك، حيث زاد سهم بيت التمويل الكويتي 1.9%، وبنك الكويت الوطني 0.3%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 2.4%.

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قال المحلل المالي، عبد الله الزامل لـ"رويترز"، إن موجة الانخفاضات السابقة كانت حادة ومن الطبيعي أن يتبعها حركة في الاتجاه المعاكس، مشيراً إلى أن المخاوف من تأثر البورصة الكويتية سلبا بالاقتصاد العالمي ما زالت قائمة.

وأضاف: "هناك مخاوف من ركود تضخمي عالمي.. نحن جزء من العالم والكويت دولة مستوردة".

وأوضح أن التضخم العالمي يرفع تكلفة المشاريع الكويتية وخاصة الحكومية، وهو ما يؤثر على ربحية الشركات التي تنفذ هذه المشاريع وبالتالي يقلل من شهيتها في تنفيذ مزيد من المشاريع ومن الاقتراض من البنوك، الأمر الذي يؤثر في النهاية في قطاع البنوك، وهو المحرك الرئيسي لبورصة الكويت.

كما أشار إلى أنه ورغم بقاء أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يعني توفير سيولة كبيرة للدولة، فإن "النظرة متشائمة لنمو الشركات" سواء التي تعمل بالكويت أو الشركات الكويتية العاملة بالخارج.

ارتفع سهم زين للاتصالات المتنقلة 1%، وأجيليتي للمخازن العمومية 1.5%، والاستثمارات الوطنية 6.4%، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.4%.

وهبطت أسهم ميزان القابضة 2.4%، وطيران الجزيرة 1.6%.

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