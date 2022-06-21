بيتكوين تواصل الارتداد والسوق تربح 108 مليارات دولار

واصلت العملات المشفرة ارتفاعها بقيادة "بيتكوين"، التي تمكنت من اختراق مستوى 21 ألف دولار في تعاملات الثلاثاء، مقابل نحو 17599 دولاراً في تعاملات السبت الماضي.

جاءت الخسائر الحادة لسوق "الكريبتو" خلال الأيام الماضية في ظل تجنب المستثمرين الأصول الخطرة، نظرا لتوتر الأسواق العالمية. لكن انهيار الأسعار عزز عودة المستثمرين إلى السوق خلال الساعات الماضية ما دفع المؤشرات إلى الارتفاع.

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على صعيد التداولات وخلال الساعات الأخيرة، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 13.3% لتربح السوق نحو 108.8 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 816 مليار دولار، إلى نحو 924.8 مليار دولار في تعاملات صباح الثلاثاء.

في صدارة العملات المشفرة الرباحة جاءت عملة "بيتكوين"، وخلال الساعات الماضية سجلت ارتفاعًا بنسبة 5%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 6.6% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 21109 دولارات. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 402.17 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 43.48% من إجمالي السوق.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 7%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 5.8%، ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 1156 دولاراً. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 140.2 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 15.16%.

وفيما استقرت عملة "تيزر" التي جاءت في الترتيب الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، عند مستوى 1 دولار، استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 67.4 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 7.28%.

أيضاً، استقرت عملة "يو إس دي"، التي حلت في الترتيب الخامس، عند مستوى 1 دولار، بينما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 55.69 مليار دولار لتحصد حصة سوقية تبلغ 6.02%.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 7.6%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 2.1%، ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 224.17 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 36.46 مليار دولار بحصة سوقية عند 3.94%.