سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 2.6%.. أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من عام

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء لتلتقط أنفاسها بعد موجة بيع مكثفة لكن اعتزام البنوك المركزية الرئيسية رفع أسعار الفائدة ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي أبقت المستثمرين في حالة من الحذر.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 2.6% إلى 11660 نقطة، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أكثر من عام، مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 3.4%، وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.6%.

مادة اعلانية

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.7% إلى 3264 نقطةبعد خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، في حين أغلق سهم بنك دبي الإسلامي على ارتفاع 2.3%.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي مرتفعا 1.2% إلى 9470 نقطة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.2%.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من دولارين مع ارتفاع الطلب على الوقود في فصل الصيف، في حين ظلت الإمدادات محدودة بسبب العقوبات المفروضة على النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وزاد المؤشر القطري 0.1 % إلى 12076 نقطة، ليوقف خسائر استمرت أربعة أيام مدعوما بارتفاع سهم صناعات قطر بنسبة 1%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية على ارتفاع 0.2%، إلى 9697 نقطة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.9%.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.4%، إلى 1838 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.2%، إلى 4146 نقطة.

وقفز مؤشر بورصة الكويت 1.3%، إلى 8030 نقطة.