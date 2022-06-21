"شيميرا" تودع عرضها للاستحواذ على "بلتون" لدى هيئة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة شيميرا انفستمنت بي في ريستريكتد ليمتد، إحدى الشركات التابعة لشركة شيميرا للاستثمار، على أسهم رأسمال شركة بلتون، تمهيداً لدراسته.

يتضمن العرض شراء 417.130 مليون سهم تمثل حتى نسبة 90% من أسهم بلتون بسعر نقدي يبلغ 1.485 جنيه، وبحد أدنى للتنفيذ عند 51% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

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ويزيد سعر العرض المبدئي الذي أعلنت عنه شيميرا بواقع 13.5 قرش عن السعر المبدئي الذي أعلن عنه تحالف شركة WM للاستحواذ على بلتون، والبالغ 1.35 جنيه للسهم، والذي تم الإفصاح عنه الأسبوع الماضي.

بخلاف فارق السعر، فإن عرض شيميرا لم يتضمن شرط إجراء فحص فني نافٍ للجهالة لشركة بلتون، عكس خطاب WM، الذي ربط تقديم عرض نهائي بنتائج الفحص ضمن شروط أخرى.