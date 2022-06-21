وزير المالية: تكلفة إصدار مصر للديون الخضراء أكبر من السندات التقليدية

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة إصدار بلاده لسندات خضراء أكبر في الواقع من تكلفة إصدار سندات دولية تقليدية.

وأضاف معيط أن الدول تحتاج إلى حوافز لجعل إصدار أدوات الدين الخضراء أكثر جاذبية في المستقبل.

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وقال معيط، متحدثا في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ، إنه "لا يوجد ميزة" في إصدار السندات الخضراء، الأمر الذي يتطلب مزيدا من العمل للتحضير له.

وفق مقابلة سابقة مع "العربية"، أكد محمد معيط على وجود تنسيق كامل بين الوزارة والبنك المركزي لاختيار الوقت الأفضل لإصدار سندات أو صكوك في السوق الدولية، مشيرا إلى أن الوقت الحالي غير ملائم.

وأضاف الوزير أن ظروف الأسواق الحالية غير مواتية لإصدار سندات بالنسبة للسيولة والتكلفة في ظل حالة عدم يقين شديدة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد عاملا مساعدا لتسهيل إصدار السندات ولكن ظروف الأسواق تكون حاكمة.