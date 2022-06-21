أسهم اليابان
"نيكاي" الياباني يرتفع 1.16% في بداية التعاملات
بعد أن أغلق عند أدنى مستوى خلال 5 أسابيع
ارتفع مؤشر نيكاي الياباني في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، 1.16% إلى 26070.92 نقطة.
كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14% إلى 1839.70 نقطة.
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وكان "نيكاي" الياباني، أغلق أمس الإثنين عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع، حيث قادت أسهم قطاع الطاقة وتلك المتعلقة بالرقائق الخسائر، فيما كافح المستثمرون للعثور على إشارات إلى تحرك السوق بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
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