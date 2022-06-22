الأسهم الأوروبية تنخفض مع تراجع أسعار السلع الأولية والمخاوف من التضخم

تبدو الأسهم الأوروبية في طريقها لكسر موجة صعود اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط والمعادن الذي خفض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية في حين جددت بيانات التضخم البريطاني المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5%، ليسجل انخفاضا قياسيا لم يشهده منذ فبراير/شباط 2021 واستؤنفت عمليات البيع التي أضرت بالأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

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وهوت أسهم شركات النفط والغاز 2.9%، متأثرة بانخفاض سعر النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل وسط مسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار الوقود.

وتراجع قطاع التعدين 2.7%، وقطاع السيارات 2.9%، ونزل قطاع الرعاية الصحية بنسبة أقل.

وهبط سهم باسف الألمانية للكيماويات 4.2%، بعدما قال رئيسها التنفيذي إنها ستواجه تراجعا كبيرا في أوائل النصف الثاني من العام.

وهوي سهم موي النرويجية للأسماك 6.1%.