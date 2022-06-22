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الذهب يرتفع مع عودة المخاوف الاقتصادية إلى الواجهة

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الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يرتفع مع عودة المخاوف الاقتصادية إلى الواجهة

دبي - العربية.نت

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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مع تجدد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي عزز جاذبية السبائك كملاذ آمن وأحدث توازنا مع أثر الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار في وقت يترقب المستثمرون مؤشرات عن تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

عوض الذهب في المعاملات الفورية الانخفاضات المبكرة ليرتفع 0.4% إلى 1839.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% لتصل إلى 1841.70 دولار، بحسب "رويترز".

وتراجعت الأسهم العالمية مع استمرار المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وحدوث موجة ركود.

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إضافة إلى ذلك، دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 9.1% الشهر الماضي.

وما حد من صعود الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين في الخارج.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول بشهادة أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، بعد أن رفع المجلس سعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في محاولة لترويض التضخم.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

انخفضت الفضة 0.9% إلى 21.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 935.75 دولار. في المقابل، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1884.34 دولار.

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