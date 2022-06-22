بعد انتعاشة قصيرة.. بيتكوين تغرق مجدداً وسط تشاؤم الأسواق

استأنفت عملة بيتكوين انخفاضها، اليوم الأربعاء، إذ تتحرك جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم التي تشهد ضعفاً وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود العالمي.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.9٪ لتصل إلى 20244 دولارًا، بذلك ظلت مستقرة فوق المستوى الرئيسي البالغ 20 ألف دولار.

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وتراجعت إيثر بنسبة أقصاها 3.3٪ إلى 1084.80 دولار.

لكن Shiba Inu، وهي العملة المشفرة التي تحتل المرتبة 14 من حيث القيمة السوقية، ارتفعت بنسبة 21٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من أن زخمها كان يتراجع، وفقًا لتسعير CoinGecko.

وظلت العملات المشفرة لأشهر تتحرك في نفس اتجاه الأسهم، ولم تكن تحركات اليوم الأربعاء استثناءً لأن شهية المستثمرين للأصول الخطرة تراجعت بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الركود الاقتصادي.