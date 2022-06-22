مخاوف اقتصادية تهبط باليورو والإسترليني

انخفض اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء، مع عودة المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية، لاحتواء التضخم يهدد بإبطاء النمو العالمي بصورة حادة أو حتى بحدوث موجة ركود.

أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 9.1%، مما دفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض بـ1% تقريبا ليهبط إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1.2162 دولار، قبل أن يقلص بعضا من خسائره. وانخفض 0.2% إلى 1.2254 دولار بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش.

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ومع شعور المستثمرين بالقلق مرة أخرى إزاء آفاق النمو العالمي، صعد الدولار الأميركي الذي يعد ملاذا آمنا أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى. وسجل الين أدنى مستوى له منذ 24 عاماً حيث تعارض ارتفاع عائدات السندات الأميركية والأوروبية مع معدلات الفائدة اليابانية المنخفضة.

الحدث الرئيسي الآخر اليوم الأربعاء، هو بداية شهادة رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، التي ستستمر يومين أمام الكونغرس، حيث يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات حول ما إذا كان المجلس سيبحث رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الشهر المقبل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من ست عملات منها اليورو والين، 0.05% عند 104.5. وانخفض مؤشر اليورو 0.1% إلى 1.0524 دولار.

وسجل الين آخر ارتفاع له بنسبة 0.65% عند 135.96 للدولار، بعد أن وصل إلى 136.71 في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1998.

وفي ما يتعلق بالعملات المرتبطة بالسلع، انخفضت الكرونة النرويجية 1.3% مقابل الدولار إلى 9.9750، بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.94% إلى 0.6907 دولار وذلك بفعل تراجع أسعار السلع الأساسية أيضاً.

