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ارتفاع الأسهم الأميركية عند الفتح مدعومة بمكاسب التكنولوجيا

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مستثمرون في وول ستريت
وول ستريت

ارتفاع الأسهم الأميركية عند الفتح مدعومة بمكاسب التكنولوجيا

يترقب المستثمرون بيانات نشاط الأعمال وشهادة جيروم باول أمام الكونغرس

دبي - العربية.نت

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التعاملات اليوم الخميس بعد تراجع عائدات السندات الأميركية الذي دعم أسعار بعض الأسهم المرتبطة بالنمو، في حين يترقب المستثمرون بيانات نشاط الأعمال وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 87.20 نقطة، أو 0.29%، إلى 30570.33 نقطة عند الفتح، حسب "رويترز".

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 14.82 نقطة، أو 0.39%، إلى 3774.71 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 84.60 نقطة، أو 0.77%، إلى 11137.68 نقطة.

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