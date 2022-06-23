ارتفاع الأسهم الأميركية عند الفتح مدعومة بمكاسب التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التعاملات اليوم الخميس بعد تراجع عائدات السندات الأميركية الذي دعم أسعار بعض الأسهم المرتبطة بالنمو، في حين يترقب المستثمرون بيانات نشاط الأعمال وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 87.20 نقطة، أو 0.29%، إلى 30570.33 نقطة عند الفتح، حسب "رويترز".

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 14.82 نقطة، أو 0.39%، إلى 3774.71 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 84.60 نقطة، أو 0.77%، إلى 11137.68 نقطة.