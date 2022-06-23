.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحكومة العُمانية تكشف عن برنامج لإعادة شراء السندات

  • الخط
اقتصاد عمان

الحكومة العُمانية تكشف عن برنامج لإعادة شراء السندات

فترات استحقاق السندات المصدرة وأحجامها تتفاوت بما يصل الى 2.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة العُمانية، عن مناقصة لشراء مجموعة من سنداتها المصدّرة، حسب وثيقة حصلت عليها "رويترز" من مصادر مصرفية.

وتتفاوت فترات استحقاق السندات المصدّرة وأحجامها بما يصل الى 2.5 مليار دولار، من دون الفوائد المتراكمة.

وستدير بنوك Citi وGoldman Sachs وHSBC،المناقصة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات التنافسية في 28 يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم الانسحاب الروسي.. آثار المعارك حاضرة في شوارع كييف وأذهان السكان رغم الانسحاب الروسي.. آثار المعارك حاضرة في شوارع كييف وأذهان السكان
اكتشف المزيد