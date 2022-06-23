الحكومة العُمانية تكشف عن برنامج لإعادة شراء السندات

أعلنت الحكومة العُمانية، عن مناقصة لشراء مجموعة من سنداتها المصدّرة، حسب وثيقة حصلت عليها "رويترز" من مصادر مصرفية.

وتتفاوت فترات استحقاق السندات المصدّرة وأحجامها بما يصل الى 2.5 مليار دولار، من دون الفوائد المتراكمة.

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وستدير بنوك Citi وGoldman Sachs وHSBC،المناقصة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات التنافسية في 28 يونيو المقبل.