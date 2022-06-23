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بدء تداول "رتال للتطوير" في السوق السعودية الرئيسية الاثنين المقبل

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رتال للتطوير العقاري
شعار رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

بدء تداول "رتال للتطوير" في السوق السعودية الرئيسية الاثنين المقبل

بعد طرحها 12 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول شركة رتال للتطوير العمراني في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان، اليوم الخميس، أن شركة "رتال للتطوير" ستكون برمز تداول 4322 وبالرمز الدولي SA15J1S23H17 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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وكانت "رتال" قد طرحت 12 مليون سهم، الشركة تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وحددت سعر الطرح النهائي بـ120 ريالا للسهم الواحد، وبلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما بلغت تغطية اكتتاب الأفراد 8.88 مرة.

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