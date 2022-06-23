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"رويترز": الإمارات تطرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين

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اقتصاد الإمارات

"رويترز": الإمارات تطرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين

الأولى لأجل 10 سنوات.. والثانية سندات فورموزا لـ30 عاماً

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن وثيقة صادرة عن أحد البنوك في العملية اليوم الخميس، أن حكومة الإمارات طرحت سندات مقومة بالدولار على شريحتين، الأولى لأجل 10 سنوات، والثانية سندات فورموزا لأجل 30 عاما.

وأفادت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي يبلغ نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الـ10 سنوات، ونحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات فورموزا.

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