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اكتتاب تيكوم للأفراد ينتهي اليوم.. وتوقعات بتسعير السهم عند الحد الأعلى

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سوق دبي

اكتتاب تيكوم للأفراد ينتهي اليوم.. وتوقعات بتسعير السهم عند الحد الأعلى

تتطلع لجمع ما يصل إلى 1.67 مليار درهم

دبي – العربية.نت

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ينتهي اليوم الاكتتاب العام في أسهم مجموعة تيكوم وذلك لشريحة الأفراد مع توقعات بأن يدرج السهم في سوق دبي في الخامس من يوليو المقبل.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال في دبي تجاوز المعروض بشكل كبير عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي للأسهم الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وتتطلع تيكوم لجمع ما يصل إلى 1.67 مليار درهم (455 مليون دولار) بعد أن حددت نطاقا سعريا بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن مبادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإدراج أسهم عشر شركات مرتبطة بالدولة في البورصة.

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