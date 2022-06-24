الأسهم اليابانية تصعد بدعم من قطاع التكنولوجيا

صعدت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مع تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب في أعقاب ارتفاعات كبيرة في "وول ستريت" مساء، كما تلقت المعنويات دعما من سياسات البنك المركزي الياباني النقدية الميسرة.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.23% إلى 26419.97 نقطة عند الإغلاق.

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وحقق المؤشر زيادة أسبوعية بنسبة 2.04%، لكنه تراجع منذ بداية هذا الشهر 2.89%.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81% إلى 1866.72 نقطة، مسجلا 1.68% زيادة أسبوعية.

وحققت مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية مساء مكاسب قوية مدعومة بأداء قوي من الأسهم الدفاعية وأسهم التكنولوجيا، وهو ما فاق تأثيره تراجعات للأسهم ذات الحساسية الاقتصادية مع استمرار المخاوف المتعلقة بركود محتمل.

وأبقى بنك اليابان في الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض على الرغم من رفع عدة بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وقفز سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 3.98%، فيما صعد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.37%.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وهوى سهم ميتسوبيشي موتورز بنحو 8%، حيث كان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 0.71%.