بعد بلوغها أدنى مستوى خلال 2022.. الأسهم الأوروبية تصعد في نهاية أسبوع مضطرب
مدعومة بقطاعي المرافق والرعاية الصحية
صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مدعومة بقطاعي المرافق والرعاية الصحية بعد بلوغها أدنى مستوى في 2022، مع إقبال المستثمرين على المراهنات الأكثر أمنا، وسط تنامي المخاوف من تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم بما قد ينتج عنه موجة كساد عالمي.
وفي نهاية أسبوع شهد معاملات متقلبة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، حيث يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية صغيرة بدعم من القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاتصالات، وفقا لـ"رويترز".
وهوى سهم شركة بيع الأزياء الألمانية عبر الإنترنت "زالاندو" 16.8% إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام بعدما خفضت الشركة توقعاتها لعام 2022، مشيرة إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي وثقة المستهلكين.
وانخفض سهم سايبم الإيطالية 6.3%، بعدما قالت مجموعة خدمات الطاقة إن مواردها المالية ستكون متوافرة لأقل من عام إذا لم تفلح خططها لزيادة رأس المال.
وارتفع سهم باركليز 0.2% بعد إعلان البنك إبرام صفقة للاستحواذ على شركة كنسينجتون للرهن العقاري لبسط نفوذه في سوق الإسكان البريطانية.
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