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بنوك "وول ستريت" تتدفق للمنطقة للاستفادة من الاكتتابات الخليجية الساخنة
بنك أوف أميركا ينظم جولات ترويجية مع مجموعة من الشركات المتجهة للاكتتاب
دفعت الوتيرة السريعة للاكتتابات الأولية في منطقة الخليج إلى استقطاب اهتمام البنوك الأميركية الكبرى.
وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ" إن بنكي Citigroup وJPMorgan Chase، أرسلا مديري صناديق للاستفادة من فرص الطروحات العامة ولقاء المستثمرين.
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كما يخطط Bank Of America لتنظيم جولات ترويجية يلتقي فيها مع مجموعة من الشركات التي تخطط أو تفكر في الطرح الأولي على المدى القريب.
وذكرت "بلومبرغ" أن عملاقي الاستثمار BlackRock وFidelity شاركا أيضاً في الجولات الاستثمارية الميدانية.
وبحسب بيانات "بلومبرغ"، فإن دول الخليج مثلت أكثر من 70% من قيمة الإدراجات البالغة 19.6 مليار دولار التي تم جمعها في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام.
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