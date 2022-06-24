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سرقة جديدة للعملات المشفرة.. 100 مليون دولار سحبت من أموال المتعاملين

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عملات مشفرة

سرقة جديدة للعملات المشفرة.. 100 مليون دولار سحبت من أموال المتعاملين

سرقات أسواق الكريبتو وصلت إلى مليار دولار منذ بداية العام

دبي - العربية.نت

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شهدت أسواق الكريبتو، سرقة جديدة لأموال المتعاملين بلغت قيمتها 100 مليون دولار، وذلك بعد أن تمكّن قراصنة أمس الخميس، من اختراق تشفير خاص بمنصة Harmony.

وتعتبر هذه السرقة الضخمة هي الثالثة لهذه السنة بعد أن تم سرقة 300 مليون دولار من منصة Wormhole، وقبلها منصة Ronin بحجم 620 مليون دولار.

وأوضح رئيس العمليات والمؤسس المشارك لشركة Ronin، ألكسندر لارسن، وقتها، إن "الخرق حدث عبر طريقة تدعى الهندسة الاجتماعية، وليس بسبب عيب فني".

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وبيّن أن "الهندسة الاجتماعية"، هي عبارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.

وقد تـستخدم الهندسة الاجتماعية دون الاعتماد على أي تقنية والاعتماد فقط على أساليب الاحتيال للحصول على معلومات خاصة من الضحية.

وارتفع إجمالي الأموال المسروقة عبر منصات العملات المشفرة، إلى مليار دولار منذ بداية العام، بحسب بيانات Chainalysis، المتخصصة في تحليل سوق العملات المشفرة.

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