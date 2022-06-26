أسواق المال الكويتية توافق على عقد اندماج كيبكو والقرين للبتروكيماويات

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية، اليوم الأحد، أن هيئة أسواق المال وافقت على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين الشركتين، بحيث تكون شركة كيبكو هي الشركة الدامجة، وشركة القرين هي الشركة المندمجة.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين إلى بورصة الكويت إنه طبقا لنتائج تقرير مقوم الأصول المستقل، ورأي مستشار الاستثمار المستقل فقد تم تقييم سهم شركة كيبكو عند 181 فلساً للسهم الواحد، وسهم القرين عند 406 فلسات للسهم الواحد، وإن معدل تبادل الأسهم هو 2.24 سهم في رأس مال شركة كيبكو مقابل کل سهم واحد في رأس مال شركة القرين.

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وتخضع عملية الاندماج لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة، بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية والموافقات الرقابية اللازمة.