.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مؤشر سوق السعودية يقفز بأكثر من 2% فوق مستوى 11500 نقطة

  • الخط
سوق السعودية

مؤشر سوق السعودية يقفز بأكثر من 2% فوق مستوى 11500 نقطة

وسط صعود شبه جماعي للأسهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قفز المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 2.16% ما يعادل 244 نقطة في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11554.69 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 1.41 مليار ريال، عبر التداول على نحو 37.87 مليون سهم.

وسجلت الأسهم ارتفاعا شبه جماعي، وارتفعت أسعار 203 أسهم مقابل تراجع 4 أسهم فقط من إجمالي 214 شركة مدرجة.

"كيمانول" تعلن سداد قروض بقيمة 273 مليون ريال شركات سوق السعودية "كيمانول" تعلن سداد قروض بقيمة 273 مليون ريال

وتصدر الارتفاعات سهم "الأسماك" بنسبة 8.45% عند سعر 34 ريالا للسهم، تلاه سهم "جازادكو" بنسبة 7.1% عند سعر 15.4 ريال، فيما تصدر التراجعات وحدات صندوق "تعليم ريت" بنسبة 0.78% عند سعر 12.76 ريال، تلاه سهم "عطاء" بنسبة 0.65% عند سعر 61.1 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم مصرف الراجحي بنحو 170.55 مليون ريال، وتصدر سهم "دار الأركان" حجم التداول بنحو 3.56 مليون سهم.

وارتفعت جميع قطاعات السوق تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.27%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.92%.

وصعدت الأسهم السعودية إلى المركز الخامس في مؤشر "ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة"، لتصبح ضمن الخمسة الكبار من حيث الثقل.

وقامت "ستاندرد آند بورز"، ثالث أهم مزود عالمي لمؤشرات الأسهم، أخيرا، بتحديث أوزان دول الأسواق الناشئة.

وارتفع وزن الأسهم السعودية ليلامس 4.40% في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" بنهاية مايو مقارنة بـ3.93%، بنهاية فبراير الماضي، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب
اكتشف المزيد