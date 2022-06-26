مؤشر سوق السعودية يقفز بأكثر من 2% فوق مستوى 11500 نقطة

قفز المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 2.16% ما يعادل 244 نقطة في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11554.69 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 1.41 مليار ريال، عبر التداول على نحو 37.87 مليون سهم.

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وسجلت الأسهم ارتفاعا شبه جماعي، وارتفعت أسعار 203 أسهم مقابل تراجع 4 أسهم فقط من إجمالي 214 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم "الأسماك" بنسبة 8.45% عند سعر 34 ريالا للسهم، تلاه سهم "جازادكو" بنسبة 7.1% عند سعر 15.4 ريال، فيما تصدر التراجعات وحدات صندوق "تعليم ريت" بنسبة 0.78% عند سعر 12.76 ريال، تلاه سهم "عطاء" بنسبة 0.65% عند سعر 61.1 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم مصرف الراجحي بنحو 170.55 مليون ريال، وتصدر سهم "دار الأركان" حجم التداول بنحو 3.56 مليون سهم.

وارتفعت جميع قطاعات السوق تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.27%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.92%.

وصعدت الأسهم السعودية إلى المركز الخامس في مؤشر "ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة"، لتصبح ضمن الخمسة الكبار من حيث الثقل.

وقامت "ستاندرد آند بورز"، ثالث أهم مزود عالمي لمؤشرات الأسهم، أخيرا، بتحديث أوزان دول الأسواق الناشئة.

وارتفع وزن الأسهم السعودية ليلامس 4.40% في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" بنهاية مايو مقارنة بـ3.93%، بنهاية فبراير الماضي، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.