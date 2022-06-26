"تداول" السعودية تعتزم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة 4 يوليو

أعلنت "تداول" السعودية نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في تاريخ 05/12/1443هـ الموافق 04/07/2022 م، والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".

تعتبر العقود المستقبلية للأسهم المفردة ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، بعد إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة العربية السعودية.

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ستمكّن العقود المستقبلية للأسهم المفردة المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.

وقد تم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.

الشريحة الأولى التي سيتم إطلاقها من العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستكون بناءً على الشركات المدرجة التالية: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، اس تي سي، كيان السعودية ، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن.

ومع طرح العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستعمل تداول السعودية على التوسع في سوق المشتقات المالية، لتغطي المزيد من المنتجات.