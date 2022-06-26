"تداول السعودية" و"مقاصة" تعتمدان إجراءات تداول وعضوية المشتقات المعدلة

أعلنت كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، اليوم الأحد، عن اعتماد إجراءات تداول وعضوية المشتقات المعدلة وإجراءات المقاصة المعدلة وذلك في ضوء إطلاق منتج العقود المستقبلية للأسهم المفردة.

وبحسب بيان، فإن التعديلات على الإجراءات تهدف إلى تنظيم آلية تداول منتج العقود المستقبلية للأسهم المفردة، بالإضافة إلى تنظيم دور شركة تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" في التعامل مع أثر إجراءات المصدر على سعر الأصل الأساسي للعقود المستقبلية للأسهم المفردة.

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ويأتي إطلاق منتج العقود المستقبلية للأسهم المفردة في إطار دعم ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر.

كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه الإجراءات سيكون اعتباراً من تاريخ 4 يوليو 2022، وذلك بالتزامن مع إطلاق منتج العقود المستقبلية للأسهم المفردة.

تطلق مجموعة تداول السعودية العقود المستقبلية للأسهم المفردة في 4 يوليو المقبل لتكون المنتج الثاني من المشتقات المالية التي يتم تداولها في السوق المالية.

وتم اختيار عشر شركات لتداول العقود المستقبلية عليها وهي مصرف الراجحي، وأرامكو والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، إضافة إلى سابك وSTC، وكيان بجانب السعودية للكهرباء، والمراعي، ومعادن.

وأوضحت تداول أن العقود المستقبلية ستمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول.

يشار إلى أن تداول السعودية أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020، كما تسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة.