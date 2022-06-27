وول ستريت
الأسهم الأميركية تبدأ تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع انحسار مخاوف التضخم
توقعات بأن يهدئ الفيدرالي من وتيرة تشديد سياسته النقدية
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أن خفف انخفاض أسعار السلع الأولية من المخاوف بشأن التضخم ورفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيهدئ من وتيرة تشديد سياسته النقدية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.92 نقطة، أو 0.10%، إلى 31533.60 نقطة عند الفتح.
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وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند بداية التعامل 9.02 نقطة أو 0.23 %، إلى 3821.75 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 53.40 نقطة، أو 0.46 %، إلى 11661.02 نقطة.
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