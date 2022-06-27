الأسهم الأميركية تبدأ تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع انحسار مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أن خفف انخفاض أسعار السلع الأولية من المخاوف بشأن التضخم ورفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيهدئ من وتيرة تشديد سياسته النقدية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.92 نقطة، أو 0.10%، إلى 31533.60 نقطة عند الفتح.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند بداية التعامل 9.02 نقطة أو 0.23 %، إلى 3821.75 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 53.40 نقطة، أو 0.46 %، إلى 11661.02 نقطة.