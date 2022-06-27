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الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها في أسبوعين 

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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها في أسبوعين

مع زيادة أسعار السلع

دبي - العربية.نت

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قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي "كوفيد-19" في الصين إلى زيادة أسعار السلع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% ليعكس ارتفاعا حادا شهدته وول ستريت في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5% والمؤشر الفرعي لشركات التعدين 3%، وفقا لـ"رويترز"، مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخرا بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

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وارتفعت أسهم شركتي لوي فيتون وريشمون لتجارة التجزئة الفاخرة، واللتين تعتمدان على الصين في الجزء الأكبر من عائداتهما، بنسبة 0.8% و2.4% على التوالي.

وصعد سهم بروساس 13.8% بعدما قالت الشركة المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بهولندا إنها ستبيع بالتدريج حصتها البالغة 28.9% في شركة تنسينت الصينية العملاقة للبرامج الإلكترونية، التي تملك وي تشات، والتي تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار وفقا للأسعار الحالية.

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