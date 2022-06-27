تغطية اكتتاب تيكوم 21 مرة والسعر عند الحد الأقصى 2.67 درهم

كشفت بيانات، اليوم الاثنين، عن تغطية اكتتاب تيكوم في سوق دبي بـ 21 مرة، وتسعير السهم عند الحد الأقصى 2.67 درهم. وبذلك يصل تقييم مجموعة تيكوم إلى 13.4 مليار درهم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد والموظفين بعد غد الأربعاء، على أن يدرج السهم للتداول في الخامس من يوليو المقبل في سوق دبي المالي.

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وسجّل اكتتاب الأفراد في المجموعة تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

كانت مجموعة تيكوم التابعة لـ"دبي القابضة"، قد حددت النطاق السعري لطرح عام أولي مرتقب، بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم الواحد.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال في دبي تجاوز المعروض بشكل كبير عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي للأسهم الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وتتطلع تيكوم لجمع ما يصل إلى 1.67 مليار درهم (455 مليون دولار).

وكانت الحكومة قد أعلنت عن مبادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإدراج أسهم عشر شركات مرتبطة بالدولة في البورصة.