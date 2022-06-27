سوق الأسهم السعودية تخالف اتجاه بورصات الخليج وتغلق متراجعة 0.7%

واصلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الصعود اليوم الاثنين مقتفية أثر الأسواق الآسيوية، إذ هدأ تراجع أسعار السلع الأولية المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم وزيادات أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.5 %، مدعوما بزيادة 2.7 %، في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

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قالت مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال في دبي اليوم الاثنين إنها جمعت 1.7 مليار درهم (462.87 مليون دولار) من مستثمرين من خلال طرحها العام الأولي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خطتها في الثامن من يونيو/حزيران لبيع حصة 12.5 %، من خلال طرح 625 مليون سهم عادي في طرحها العام.

وزاد المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي 0.3 %، مدعوما بارتفاع مجموعة ألفا ظبي القابضة 3.6 %، بعد أن وقعت وحدة تابعة لها مذكرة تفاهم مع شركة ليبية لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعا 0.2 %، بدعم من صعود سهم قطر لنقل الغاز أكثر من ثلاثة بالمئة.

لكن المؤشر القياسي للبورصة السعودية تراجع 0.7%، في تعاملات مضطربة.

وتأرجحت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، بعد تراجعها الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي في مواجهة مخاوف بشأن الإمدادات الروسية المفقودة وسط عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.09%، إلى 8131 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.2 %، مع هبوط أغلب الأسهم ومنها سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي هبط بنحو 10%.