"تداول السعودية" تضيف أسهم 3 شركات وتستبعد شركتين من "تاسي"

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو" ضمن صيانة المؤشرات للربع الثاني 2022، وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 يوليو 2022.

وقالت في بيان، إنه سيتم إضافة أسهم 9 شركات إلى مؤشرات السوق، منها 3 شركات إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" وهي شركة المصانع الكبرى للتعدين ضمن مؤشر المواد الأساسية، والشركة السعودية لتمويل المساكن ضمن مؤشر البنوك، بالإضافة إلى شركة رتال للتطوير العمراني، ضمن مؤشر إدارة وتطوير العقارات.

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وذكرت "تداول السعودية" أنه سيتم استبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من حساب مؤشر "تاسي" ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية، وأسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني من حساب مؤشر السوق الرئيسية ومؤشر قطاع التأمين.

وأضافت أنه سيتم إضافة 6 شركات إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) هي شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، وشركة تدوير البيئة الأهلية، وشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان، وشركة لدن للاستثمار، بالإضافة إلى شركة أمواج الدولية.