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"نيكاي" الياباني يرتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يرتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

صعد 0.94% إلى 26741.8 نقطة

طوكيو - رويترز

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ارتفع مؤشر نيكاي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وصعد "نيكاي" القياسي 0.94% إلى 26741.80 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94% إلى 1884.21 نقطة.

وكانت الأسهم اليابانية صعدت في آخر جلسات الأسبوع الماضي، مع تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب في أعقاب ارتفاعات كبيرة في "وول ستريت" مساء، كما تلقت المعنويات دعما من سياسات البنك المركزي الياباني النقدية الميسرة.

وارتفع المؤشر "نيكاي" في تهاية تعاملات يوم الجمعة، 1.23% إلى 26419.97 نقطة عند الإغلاق.

وحقق المؤشر زيادة أسبوعية بنسبة 2.04%، لكنه تراجع منذ بداية هذا الشهر 2.89%.

وزاد المؤشر توبكس 0.81% إلى 1866.72 نقطة، مسجلا 1.68% زيادة أسبوعية.

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