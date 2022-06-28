السوق السعودية تعاود الارتفاع.. و"تاسي" يقترب من 11500 نقطة

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" خلال تعاملات، الثلاثاء، مقترباً من مستوى 11500 نقطة، بالتزامن مع صعود أسعار النفط وتجاوز خام برنت مستوى 117 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد المعروض، والضغوط المتزايدة على إمدادات النفط قبيل اجتماع "أوبك بلس" هذا الأسبوع، علما أن أسعار النفط ارتفعت نحو 50% منذ بداية هذا العام.

مادة اعلانية

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.89%، إلى 117.26 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.68% إلى 111.41 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر تاسي بنسبة 0.5% ما يعادل 57 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11484 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 2.9 مليار ريال، عبر التداول على نحو 86.4 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 88 سهماً مقابل تراجع 114 سهماً من إجمالي 214 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم "بوان" بنسبة 6.74% عند سعر 30.1 ريال للسهم، تلاه سهم "الأسماك" بنسبة 5.49% عند سعر 33.65 ريال، فيما تصدر التراجعات سهم "العمران" بنسبة 4.69% عند سعر 81.4 ريال، تلاه سهم "رتال" بنسبة 4.46% عند سعر 115.8 ريال.

وعلى مستوى قيم وأحجام التداول تصدر سهم دار الأركان بنحو 211.7 مليون ريال عبر تداول 19.15 مليون سهم.

وارتفعت غالبية قطاعات السوق، تصدرها قطاع الطاقة بنسبة 2.65%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.28%.