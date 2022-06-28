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"ديستي تكنولوجيز" المغربية تستعد لطرح عام أولي في بورصة الدار البيضاء

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بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء
اقتصاد المغرب

"ديستي تكنولوجيز" المغربية تستعد لطرح عام أولي في بورصة الدار البيضاء

تتطلع لجمع 17.17 مليون درهم

الرباط - رويترز

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قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل اليوم الثلاثاء إن شركة ديستي تكنولوجيز لتكنولوجيا المعلومات ستدشن طرحا عاما أوليا في بورصة الدار البيضاء لجمع 17.17 مليون درهم.

وأضافت الهيئة أن الشركة تعتزم إصدار 218 ألفا و310 أسهم جديدة بينما سيبيع حملة الأسهم الحاليون 386 ألفا و191 سهما في إطار هذا الطرح الذي سيكون سعر الإصدار فيه 284 درهما للسهم بينما تبلغ القيمة الاسمية 100 درهم.

وقالت إن فترة الاكتتاب ستستمر من الخامس إلى الثامن من يوليو/تموز.

والطرح العام الأولي السابق في بورصة الدار البيضاء كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021

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