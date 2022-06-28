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"زوماتو" الهندية تخسر 1.1 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين

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الأسواق العالمية

"زوماتو" الهندية تخسر 1.1 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين

جاءت هذه الخسائر بعد صفقة الاستحواذ على شركة Blink Commerce

دبي - العربية.نت

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خسرت شركة زوماتو لتوصيل الطعام، 1.1 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط.

وجاءت هذه الخسائر بعد استحواذها على شركة التجارة السريعة الخاسرة Blink Commerce وهي خطوة توقع محللون أن تؤثر على خطط الشركة المستقبلية المدعومة من مجموعة ANT الصينية.

وتراجع سهم الشركة في البورصة الهندية بأكثر من 13% منذ بداية الأسبوع الحالي، علما أنه يتم تداول السهم بأقل من سعره عن الطرح العام بأكثر من 21%.

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