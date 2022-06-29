التراجع يخيم على معظم أسواق الخليج.. وسوق أبوظبي تسبح عكس التيار

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء، مقتفية أثر أسعار النفط التي تراجعت في وقت سابق من اليوم بالتوازي مع المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمال حدوث ركود، على الرغم من أن الشركة العالمية القابضة ساعدت أبوظبي على السباحة عكس التيار وافتتاح التداول على ارتفاع.

هبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4%، متأثرا بانخفاض سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.7%، وكذلك سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.8%.

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وكانت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، قد تراجعت في بداية الجلسة بعد ارتفاعها في الجلسات الثلاث السابقة مع تجاذب السوق بين المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وشح إمدادات النفط العالمية، قبل أن ترتد الأسعار صعوداً.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.1%، مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%، وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.4%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.4%، بعدما قفز سهم الشركة العالمية القابضة بنحو 6% إلى 305 دراهم (83.05 دولار)، مسجلا تقييما يزيد عن 150 مليار دولار.

وأعلنت شركة ألفا ظبي القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة يوم الثلاثاء، أنها زادت حصتها في شركة الدار العقارية وأصبحت أكبر مساهم منفرد فيها. وصعد سهما ألفا ظبي 1.4% والدار 0.7%.

وهبط المؤشر القطري 0.4%، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بواقع 1.3%.

كان مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأميركي خسر أكثر من 2% خلال الليل، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرا خلال يونيو، بسبب مخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يتسبب في تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير في النصف الثاني من العام.