سوق الأسهم السعودية تواصل الارتفاع للجلسة الثانية.. و"تاسي" فوق 11700 نقطة

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" في تعاملات جلسة الأربعاء، لتواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي متجاوزاً مستوى 115700 نقطة، بدعم صعود أسعار النفط.

وصعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس ارتفاعا إلى 117.9 دولار للبرميل.

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وارتفع مؤشر تاسي بنسبة 0.51% ما يعادل 59.7 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11730 نقطة، وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 2.13% في جلسة أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.51 مليار ريال، عبر التداول على نحو 126.2 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 114 سهماً مقابل تراجع 90 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم "جبسكو" بنسبة 9.9% عند سعر 27.3 ريال للسهم، تلاه سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 7.79% عند سعر 46.35 ريال، فيما تصدر التراجعات سهم "تعليم ريت" بنسبة هبوط 3.68% عند سعر 12.04 ريال، تلاه سهم "الأهلي ريت 1" بنسبة 3.47% عند سعر 10.60 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم الأهلي بنحو 270 مليون ريال، فيما تصدر أحجام التداول سهم "دار الأركان" بنحو 20.59 مليون سهم.