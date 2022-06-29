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هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من "الحفر العربية" للاكتتاب العام

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شركة الحفر العربية
شركة الحفر العربية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من "الحفر العربية" للاكتتاب العام

بعدد 26.7 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الهيئة على طلب شركة الحفر العربية تسجيل أسهمها وطرح 26.7 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.

وكانت شركة الحفر العربية المملوكة بنسبة 51% لشركة طاقة السعودية، وبنسبة 49% لشركة شلمبرجير، قد عينت بنوكا لطرحها العام الأولي المخطط له في السوق السعودية، من بينها الوحدة السعودية لبنك HSBC Holdings وشركة الأهلي كابيتال، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وتقدر قيمة شركة الحفر العربية بنحو 1.4 مليار دولار، بحسب المصادر.

كما تدرس الشركة الاندماج مع شركة ADES للخدمات النفطية التي أصبحت شركة خاصة العام الماضي في صفقة مدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 516 مليون دولار.

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