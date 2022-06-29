"نيكاي" الياباني ينخفض في بداية التعاملات.. هبط دون 27 ألف نقطة

تراجع مؤشر "نيكاي" القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وهبط "نيكاي" 0.87% إلى 26814.23 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75% إلى 1893.14 نقطة.

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وكان "نيكاي" صعد في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، متجاوزا مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية لأول مرة منذ أسبوعين، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع أسعار الفائدة الأمريكية من المكاسب.

وكان قطاع الطاقة، الأفضل أداء على المؤشر "نيكاي"، إذ صعد 3.8% بعد ارتفاع أسعار النفط.

ولم يسجل أي قطاع خسائر، لكن أسهم شركات المعادن الأساسية حققت أقل مكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.31%.