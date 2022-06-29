.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"نيكاي" الياباني ينخفض في بداية التعاملات.. هبط دون 27 ألف نقطة

  • الخط
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني ينخفض في بداية التعاملات.. هبط دون 27 ألف نقطة

"توبكس" يتراجع 0.75%

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع مؤشر "نيكاي" القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وهبط "نيكاي" 0.87% إلى 26814.23 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75% إلى 1893.14 نقطة.

وكان "نيكاي" صعد في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، متجاوزا مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية لأول مرة منذ أسبوعين، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع أسعار الفائدة الأمريكية من المكاسب.

وكان قطاع الطاقة، الأفضل أداء على المؤشر "نيكاي"، إذ صعد 3.8% بعد ارتفاع أسعار النفط.
ولم يسجل أي قطاع خسائر، لكن أسهم شركات المعادن الأساسية حققت أقل مكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.31%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاهل الأردن يأمر بفتح تحقيق للكشف عن المسؤول عن كارثة ميناء العقبة عاهل الأردن يأمر بفتح تحقيق للكشف عن المسؤول عن كارثة ميناء العقبة
اكتشف المزيد