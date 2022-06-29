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"وول ستريت" تفتح منخفضة على وقع مخاوف رفع الفائدة

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تفتح منخفضة على وقع مخاوف رفع الفائدة

سلسلة من البيانات رسمت صورة قاتمة للاقتصاد

دبي - العربية.نت

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انخفض مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك عند بدء التعاملات في وول ستريت اليوم الأربعاء، بعد أن ضغط العديد من صانعي السياسة لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع لكبح التضخم، حيث استمرت سلسلة من البيانات الأخيرة في رسم صورة قاتمة للاقتصاد.

تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500، بـ 9.67 نقطة، أي 0.25%، إلى 3811.88 نقطة عند الفتح، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 65.85 نقطة، أي 0.59%، إلى 11115.69 نقطة.

في المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.28% إلى 30947.27 نقطة.

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