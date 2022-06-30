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الأسهم الأوروبية تواجه أسوأ ربع لها منذ هبوط الجائحة في أوائل 2020

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بورصات - أوروبا
مؤشر كاك 40 الفرنسي يهبط 2%
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تواجه أسوأ ربع لها منذ هبوط الجائحة في أوائل 2020

مع تنامي قلق المستثمرين من حدوث ركود عالمي

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس في طريقها لتسجيل أسوأ ربع لها منذ الهبوط الكبير الذي شهدته إبان جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020 وذلك مع تنامي قلق المستثمرين من حدوث ركود عالمي في أعقاب إجراءات متشددة للبنوك المركزية لترويض التضخم المتصاعد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% مع هبوط مؤشر كاك 40 الفرنسي 2% بعدما كشفت بيانات رسمية أولية ارتفاع التضخم أكثر من الشهر السابق إلى مستوى قياسي بلغ 6.5%.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 لليوم الثاني على التوالي بعد أن قال رؤساء البنوك المركزية العالمية إن الإجراءات اللازمة لخفض التضخم المرتفع حول العالم ستكون مؤلمة وقد تؤدي إلى انهيار النمو، نقلاً عن رويترز.

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وقادت القطاعات المرتبطة بالاقتصاد موجة التراجع في التعاملات المبكرة مع انخفاض مؤشري الموارد الأساسية والسيارات بين 1.9% و2.1%.

على المستوى الفردي، تراجع سهم يونيبر 17.5% بعد أن سحبت شركة المرافق الألمانية توقعاتها للسنة المالية 2022 بسبب قيود إمدادات الغاز من شركة غازبروم الروسية.

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