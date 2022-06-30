الذهب في طريقه لتسجيل أسوأ ربع منذ بداية 2021 بعد أداء قوي للدولار

استقر الذهب أغلب الوقت اليوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021 حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1817.01 دولار للأونصة.

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وتغيرت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب قليلا إلى 1816.90 دولار للأونصة، نقلاً عن رويترز.

ومن المنتظر أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بنحو 6.2% هذا الربع.

وقال كبير محللي السوق في سيتي إندكس، مات سيمسون، إن صعود العوائد والدولار الأميركي لعب دورا في ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن أداؤه سيئا للغاية.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين، ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 20.80 دولار للأونصة بينما استقر البلاتين عند 917.18 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1979.88 دولار.