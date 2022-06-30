الكرونة السويدية ترتفع أمام اليورو بعد رفع الفائدة

ارتفعت الكرونة السويدية اليوم الخميس أمام اليورو بعد أن رفع بنك السويد المركزي سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس كما كان متوقعا.

ومن ناحية أخرى استقر سعر اليورو أمام العملات الرئيسية وظل قرب أدنى مستوياته منذ 2015، أمام الفرنك السويسري وقرب أدنى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب تجدد المخاوف من رفع الفائدة وركود الاقتصاد العالمي.

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وارتفعت الكرونة السويدية 0.1 %، أمام اليورو إلى 10.6810 بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش بعدما قفزت لفترة وجيزة بنسبة 0.4%، إلى 10.6410 كرونة لليورو بعد أن رفع البنك المركزي السويدي الفائدة إلى 0.75 %.

ويوشك اليورو على تسجيل أسوأ أداء فصلي أمام الدولار منذ نهاية 2016 مقتربا من الانخفاض بنسبة 5.6%، في الربع الثاني.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0434 دولار بعد تراجعه بنسبة 0.75%، أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يوليو/تموز لأول مرة منذ نحو عشر سنوات في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد. وينقسم الاقتصاديون بشأن حجم الزيادة وسط مخاوف من أن يؤدي رفع سعر الاقتراض إلى إضعاف الاقتصاد بدرجة أكبر.

وظل الدولار مرتفعا أمام أغلب العملات الرئيسية فنزل الإسترليني 0.2 %، أمام الدولار إلى 1.2149 دولار.

وجرى تداول الدولار اليوم بأقل قليلا من أعلى مستوياته في 24 عاما أمام الين الياباني البالغ 137 ينا للدولار والذي لامسه أمس الأربعاء.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين دون مستوى 20 ألف دولار مواصلة خسائرها.