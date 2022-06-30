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سوق الأسهم السعودية تغلق على هبوط 1.7%.. والمؤشر قرب 11500 نقطة

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سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تغلق على هبوط 1.7%.. والمؤشر قرب 11500 نقطة

بلغت قيمة التداولات 6.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، على هبوط بلغت نسبته 1.74%، ليصل إلى 11523 نقطة.

وهبطت أسهم أرامكو عملاق النفط السعودي 1%، وبترو رابغ للبتروكيماويات 3%، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.4%، والشركة السعودية للصناعات المتطورة 6.2%.

كما هبطت أسهم مصرف الراجحي 2.6%، وبنك الرياض 4.3%، والبنك الأهلي السعودي 3.5%.

إنتاج السعودية النفطي سيرتفع إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس طاقة نفط وغاز إنتاج السعودية النفطي سيرتفع إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس

وبلغت قيمة التداولات 6.5 مليار ريال وعدد الأسهم المتداولة 177.9 مليون سهم.

وتأثر سوق الأسهم السعودية بتراجع أسعار النفط اليوم الخميس والتي شهدت تعاملات متقلبة مع تقييم السوق للمخاوف حيال قلة الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية.

وبحلول الساعة 13 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 94 سنتا أو 0.81% إلى 115.3 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.34 دولارا أو 1.3%، إلى 108.35 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو/حزيران، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

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