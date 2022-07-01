اكتتاب شركة الآمار السعودية.. تحديد النطاق السعري عند 115 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الآمار الغذائية السعودية، عن السعر النهائي لأسهم طرحها العام الأولي، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري وهو 115 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

مادة اعلانية

وتمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر 47.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكانت الشركة قد أعلنت في 20 يونيو تحديد النطاق السعري بين (103 - 115) ريالا للسهم الواحد.

وستبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد اعتباراً من 20 يوليو وحتى 21 يوليو 2022.

وتشمل عملية الطرح نحو 10.634 مليون سهم عادي من أسهم "الآمار"، وهو ما يمثل 41.699% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل بعض المساهمين الحاليين للشركة.

وضمن شريحة المؤسسات كانت الشركة قد قالت إن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 1.275 مليون سهم.