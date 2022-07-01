شركات صناعة الرقائق تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع قبيل بيانات التضخم

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ قادت أسهم شركات أشباه الموصلات التراجع بعد توقعات فاترة من شركة ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو لبناء توقعاتهم حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم كل من شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية لمعدات أشباه الموصلات، وشركة إس.تي ميكروإلكترونكس الفرنسية الإيطالية لصناعة الرقائق، وشركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق بنسب تتراوح بين 3.1 % و4.1%، بعد أن أعلنت شركة ميكرون عن توقعات أضعف بكثير من المتوقع لأعمالها.

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وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أسوأ أداء فصلي منذ الهبوط الكبير بسبب جائحة كورونا في أوائل عام 2020، وسار على خطى جلسة قاتمة لوول ستريت التي تراجعت بسبب بيانات فاقمت المخاوف بشأن الركود.

وانخفض مؤشرا قطاع التعدين وشركات النفط والغاز بنحو 0.3%، لكل منهما مع انخفاض أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف حيال الطلب.

ومن المقرر صدور التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران لمنطقة اليورو في الساعة 09/00 بتوقيت غرينتش، ومن المحتمل أن يتسارع التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 8.4 بالمئة من 8.1 بالمئة في مايو أيار.

وارتفع سهم شركة سوديكسو 2.3%، بعد إعلان المجموعة الفرنسية لخدمات توريد الوجبات والأغذية عن تحقيق إيرادات جيدة في الربع الثالث، مشيرة إلى النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية.