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وول ستريت ترتفع بأولى جلسات يوليو بعد أسوأ خسائر فصلية منذ عقود

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وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع بأولى جلسات يوليو بعد أسوأ خسائر فصلية منذ عقود

داو جونز الصناعي يرتفع 1.05% إلى 31097.26 نقطة

نيويورك - رويترز

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ارتفعت وول ستريت عند الإغلاق في جلسة الجمعة في تعاملات خفيفة مع بدء المستثمرين النصف الثاني من العام قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة عن خسائرها المبكرة لتنتهي في منطقة إيجابية في أعقاب أسوأ أول نصف عام لسوق الأسهم منذ عقود.

ومع ذلك سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر هذا الأسبوع.

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وقال كبير مسؤولي الاستثمار في نوفابوينت في أتلانتا، جوزيف سروكا: "شهدنا انتعاشا في وقت متأخر من جلسة الجمعة..ولكن من المحتمل أن ننتظر حتى عودة المستثمرين من عطلة نهاية الأسبوع لنرى ما إذا كان ذلك دائما في بداية الربع الجديد".

وينظر المشاركون في السوق الآن إلى موسم أرباح الربع الثاني وتقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل لشهر يونيو/ حزيران واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي المتوقع في وقت لاحق في يوليو/ تموز.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 321.83 نقطة أو 1.05% إلى 31097.26 وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 39.95 نقطة أو 1.06% إلى 3825.33 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 99.11 نقطة أو 0.90% إلى 11127.85 نقطة.

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