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أسواق الخليج تغلق على تباين وبورصة مصر بأدنى مستوى في أكثر من عامين

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سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
أسواق الخليج

أسواق الخليج تغلق على تباين وبورصة مصر بأدنى مستوى في أكثر من عامين

مؤشر السوق السعودية خسر 0.5% مع تراجع سهم رتال للتطوير العمراني 2.4%، وهبوط سهم مصرف الراجحي 2.6%

دبي - العربية.نت

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أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين، اليوم الأحد، إذ واصل المؤشر السعودي خسائره وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تصميم البنوك المركزية على احتواء التضخم إلى تباطؤ اقتصادي.

واجتمع رؤساء البنوك المركزية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي في البرتغال الأسبوع الماضي، وأعلنوا التزامهم مجدداً باحتواء التضخم أيا كان الثمن.

نزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5%، مع تراجع سهم رتال للتطوير العمراني 2.4%، وهبوط سهم مصرف الراجحي 2.6%.

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وفي قطر، ارتفع مؤشر الأسهم 0.7%، مدعوماً بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من 2% يوم الجمعة، إذ فاق أثر نقص الإنتاج في ليبيا وإغلاقات في النرويج، إثر التوقعات بأن يحد التباطؤ الاقتصادي من الطلب.

خارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم الرائدة المصري 2.4%، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، في حين خسر سهم البنك التجاري الدولي 2.2%، بحسب "رويترز".

ومن العوامل التي أدت إلى التراجع، أثر الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وفي الفترة الأخيرة احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

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