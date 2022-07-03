القيمة السوقية للأسهم السعودية تتجاوز 3 تريليونات دولار في النصف الأول.. بارتفاع 14%
تصدر قطاع المرافق العامة القطاعات الأكثر ارتفاعا بمكاسب بلغت 20%
كشف تقرير شركة تداول السعودية للنصف الأول من العام الحالي عن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 14.3% مقارنة مع نهاية عام 2021 لتلامس 11.450 تريليون (3 تريليونات دولار).
يأتي ذلك بعد إدراج 8 شركات في السوق الرئيسية منذ مطلع السنة الحالية.
وتصدر قطاع المرافق العامة، القطاعات الأكثر ارتفاعا بمكاسب بلغت 20% منذ مطلع 2022، بينما سجل قطاع الأدوية أسوأ أداء بتراجعه 34% منذ مطلع العام.
أما القطاعات القيادية، فقد شهدت ارتفاعا 17% لقطاع الطاقة و5% للبنوك، بينما تراجع قطاع المواد الأساسية 6% في الوقت الذي سجل فيه مؤشر تاسي مكاسب ضئيلة بنحو 2%.
وتصدرت أسهم الراجحي وأرامكو والإنماء بجانب سابك والبنك الأهلي قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة.
-
البنك الإسلامي للتنمية: 35% من التمويلات ستوجه لمشاريع صديقة للبيئةقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، إن مجموعة التنسيق العربية تعمل منذ عام 1974 وهي معنية بقضايا التنمية في جميع دول العالم وليس ... جرس الإغلاق
-
كيف يواجه قطاع العقارات في مصر ارتفاع أسعار مواد البناء؟الحكومة المصرية أصدرت ضوابط جديدة للعقارات من أبرزها فتح حساب بنكي لكل مشروع قصص اقتصادية
-
أسواق الخليج تغلق على تباين وبورصة مصر بأدنى مستوى في أكثر من عامينمؤشر السوق السعودية خسر 0.5% مع تراجع سهم رتال للتطوير العمراني 2.4%، وهبوط سهم مصرف الراجحي 2.6% أسواق المال