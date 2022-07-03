القيمة السوقية للأسهم السعودية تتجاوز 3 تريليونات دولار في النصف الأول.. بارتفاع 14%

كشف تقرير شركة تداول السعودية للنصف الأول من العام الحالي عن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 14.3% مقارنة مع نهاية عام 2021 لتلامس 11.450 تريليون (3 تريليونات دولار).

يأتي ذلك بعد إدراج 8 شركات في السوق الرئيسية منذ مطلع السنة الحالية.

مادة اعلانية

وتصدر قطاع المرافق العامة، القطاعات الأكثر ارتفاعا بمكاسب بلغت 20% منذ مطلع 2022، بينما سجل قطاع الأدوية أسوأ أداء بتراجعه 34% منذ مطلع العام.

أما القطاعات القيادية، فقد شهدت ارتفاعا 17% لقطاع الطاقة و5% للبنوك، بينما تراجع قطاع المواد الأساسية 6% في الوقت الذي سجل فيه مؤشر تاسي مكاسب ضئيلة بنحو 2%.

وتصدرت أسهم الراجحي وأرامكو والإنماء بجانب سابك والبنك الأهلي قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة.