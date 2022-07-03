.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين تهوي بنحو 60% منذ بداية العام

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تهوي بنحو 60% منذ بداية العام

منيت بأسوأ أداء ربع سنوي منذ أكثر من 10 سنوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفض سعر عملة بيتكوين بنحو 60% منذ مطلع العام الجاري، بعدما لامس سقف 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته العملة الأكثر شهرة في العالم، حيث كانت عند مستوى 47 ألف دولار بداية العام فيما تتداول حالياً عند 19 ألف دولار.

وقد منيت بيتكوين بأسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

ونجم الهبوط الكبير في العملات المشفرة عن تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، في ظل اتجاه البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تحظر المعاملات التجارية بالنقد الأجنبي.. لماذا؟ طالبان تحظر المعاملات التجارية بالنقد الأجنبي.. لماذا؟
اكتشف المزيد