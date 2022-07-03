بيتكوين
بيتكوين تهوي بنحو 60% منذ بداية العام
منيت بأسوأ أداء ربع سنوي منذ أكثر من 10 سنوات
انخفض سعر عملة بيتكوين بنحو 60% منذ مطلع العام الجاري، بعدما لامس سقف 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته العملة الأكثر شهرة في العالم، حيث كانت عند مستوى 47 ألف دولار بداية العام فيما تتداول حالياً عند 19 ألف دولار.
وقد منيت بيتكوين بأسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.
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ونجم الهبوط الكبير في العملات المشفرة عن تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، في ظل اتجاه البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة.
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