أسهم الطاقة تقود الأسواق الأوروبية للارتفاع

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بدعم من أسهم شركات النفط والغاز، بينما يترقب المستثمرون نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو، بعدما عزز تقرير بشأن أسعار المستهلكين نُشر الأسبوع الماضي التوقعات بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.8% بعدما تراجع الأسبوع الماضي وسط مخاوف من احتمال تباطؤ اقتصادي عالمي.

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وتراجع مؤشر بنوك منطقة اليورو 0.4% بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبحث حرمان البنوك من أرباح استثنائية تقدر بمليارات اليورو مع رفع أسعار الفائدة، نقلاً عن رويترز.

وقفزت أسهم شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي.بي بنسبة 3.6%، لتقود مكاسب شركات النفط والطاقة الأوروبية. وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه بعد شركات النفط والغاز، بمكاسب بلغت 1.3%.

ومن المقرر نشر بيانات أسعار المنتجين الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، بينما سينشر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير بشأن الفائدة يوم الخميس.

ومن المتوقع بشكل عام أن تظل أحجام التداول أقل من المعتاد نظرا لعطلة في الأسواق الأميركية.

وتراجع سهم جرافتون جروب 5.9% بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في مواد البناء أن رئيسها التنفيذي جافين سلارك سيتنحى عن منصبه الذي ظل فيه 11 عاما.